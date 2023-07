A la rencontre de Bali Barrett Bibliothèque Forney Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 18 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Bali Barrett, un parcours singulier à découvrir avec les étudiants de l’Ecole Duperré.

Bali Barrett, styliste et créatrice de mode, après sa formation à l’école de stylisme Esmod, travaillera pour différentes marques puis elle fonde en 1998 sa propre marque : elle développe jusqu’en 2009 des collections Homme, Femme Prêt à porter et accessoires, vendues en France et à l’étranger dans 4 boutiques en propre et plus de 100 points de vente..

De 2003 à 2006, elle créée aussi pour Hermès la collection « Soie belle » qui réinvente le fameux carré de soie au moyen de nouvelles techniques et de nouvelles combinaisons de matières inattendues. Nommée directrice artistique des collections de soie, écharpes et accessoires textile, elle devient directrice artistique de tout l’univers féminin de Hermès Paris de 2009 à 2020. Elle est en charge de la création et de la supervision des différents univers de la prestigieuse maison : collections Femme incluant Prêt à porter, maroquinerie, carrés de soie, bijouterie fantaisie, joaillerie, chapeaux, gants, parfums..

Parce que Bali Barrett est inclassable, animée à la fois par un esprit de fantaisie et de classicisme, son style est aussi bien chic que naturel et décontracté, simple, moderne et inventif dans les couleurs, les formes et les matières.

Bali Barrett, créatrice atypique, est interviewée par les étudiants du DSAA Prospective / Art de vivre de l‘Ecole Duperré conduits par Anne-Cécile Sonntag. Venez assister à ces échanges !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

Liz Collins Bali Barrett photographiée par Liz Collins