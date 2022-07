À LA RENCONTRE DE… AURÉLIEN DELSAUX

À LA RENCONTRE DE… AURÉLIEN DELSAUX, 4 août 2022, . À LA RENCONTRE DE… AURÉLIEN DELSAUX



2022-08-04 – 2022-08-04 Aurélien Delsaux est écrivain. Auteur de pièce de théâtre et de poèmes, son premier roman Madame Diogène (Albin-Michel, 2014) est salué par la critique. Sangliers (Albin Michel, 2017) reçoit le prix Révélations de la Société des Gens de Lettres. En 2020, il publie Pour Luky aux éditions Notabilia, finaliste du prix Eugène Dabit du roman populiste. S’intéressant aux humbles, aux marges, à ce qui rate, échoue, résiste, son oeuvre en construction tourne autour d’un même territoire de fiction, dans la campagne iséroise, entre Lyon et Grenoble. Aurélien Delsaux est aussi comédien, metteur en scène au sein de la compagnie l’Arbre. Une rencontre avec l’écrivain qui passera un mois en résidence à la Maison Julien Gracq. Rencontre avec l’écrivain Aurélien Delsaux à Saint-Florent-le-Vieil contact@maisonjuliengracq.fr +33 2 41 19 73 55 https://maisonjuliengracq.fr/ Aurélien Delsaux est écrivain. Auteur de pièce de théâtre et de poèmes, son premier roman Madame Diogène (Albin-Michel, 2014) est salué par la critique. Sangliers (Albin Michel, 2017) reçoit le prix Révélations de la Société des Gens de Lettres. En 2020, il publie Pour Luky aux éditions Notabilia, finaliste du prix Eugène Dabit du roman populiste. S’intéressant aux humbles, aux marges, à ce qui rate, échoue, résiste, son oeuvre en construction tourne autour d’un même territoire de fiction, dans la campagne iséroise, entre Lyon et Grenoble. Aurélien Delsaux est aussi comédien, metteur en scène au sein de la compagnie l’Arbre. Une rencontre avec l’écrivain qui passera un mois en résidence à la Maison Julien Gracq. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville