Le jeudi 24 mars 2022

Lydie Bétis, Directrice du Département culture de Fort-de-France et membre du Conseil exécutif de la fondation Aimé Césaire, viendra partager avec nous toute sa réflexion, tout son savoir et toute son admiration pour Aimé Césaire. Elle s’intéressera particulièrement aux enjeux et contraintes d’une politique culturelle ouverte au Monde. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

