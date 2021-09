À LA RENAUDIÉ, la photo est à la fête ! Maison de quartier de la Renaudié, 16 octobre 2021, Albi.

Les aficionados de l’image comme les curieux ont rendez-vous les 16 et 17 octobre à la Maison de quartier de la Renaudié qui accueille la Fête de la photo. « L’Atelier photo numérique Albimage du Comité de quartier a été sollicité par la Fédération photographique de France pour accueillir cette première manifestation nationale à Albi », indique avec enthousiasme et fierté Gisèle Peyrot Chevry, membre de l’association, qui réunit plus d’une trentaine amateurs passionnés. Durant deux jours, cette manifestation dévoilera au public les clichés d’une vingtaine de photographes de styles et de sensibilités différents. Le samedi, de 9h à 18h, aura lieu une remise de prix qui récompense les photographes de la région qui ont participé à des compétitions organisées ces deux dernières années. Le dimanche de 9h à 11h, tous à vos appareils pour le « Marathon photos ». Un concours photo numérique ouvert à tous pour exprimer sa créativité (en moins de deux heures !) autour de deux thèmes donnés au dernier moment. Samedi 16 et dimanche 17 octobre, Maison de quartier de la Renaudié, avenue de l’Europe. Ouvert de 9h à 19h30. Entrée libre Plus d’infos : 06 03 10 16 65

