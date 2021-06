Penvénan Penvénan 22710, Penvénan A la (re)découverte du projet du Logelloù Penvénan Penvénan Catégories d’évènement: 22710

A la (re)découverte du projet du Logelloù Penvénan, 19 juin 2021-19 juin 2021, Penvénan. A la (re)découverte du projet du Logelloù 2021-06-19 17:00:00 – 2021-06-19 21:00:00

Penvénan 22710 17h : Assemblée Générale ordinaire de Fur Ha Foll au Logelloù.

19h : Projection du court métrage Les Crabes du supermarché, de Kenza Vannoni, tourné à Penvénan et alentour en septembre 2019, avec des figurants locaux.

Entrée libre, sans réservation. http://www.logellou.com/

19h : Projection du court métrage Les Crabes du supermarché, de Kenza Vannoni, tourné à Penvénan et alentour en septembre 2019, avec des figurants locaux.

dernière mise à jour : 2021-06-10

