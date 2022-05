À la redécouverte du conflit franco-allemand de 1870 Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

À la redécouverte du conflit franco-allemand de 1870 Niederbronn-les-Bains, 22 mai 2022, Niederbronn-les-Bains. À la redécouverte du conflit franco-allemand de 1870 Niederbronn-les-Bains

2022-05-22 – 2022-05-22

Dans le cadre du Printemps des cimetières, un événement national exclusivement dédié à la mise en valeur du patrimoine funéraire et commémoratif, le Souvenir Français sera présent au cimetière communal où se trouvent plusieurs tombes de soldats parmi les premiers tombés du conflit de 1870. Il donnera des informations sur l'Histoire de cette guerre et s'appuiera sur différents panneaux explicatifs ayant servi lors d'une exposition réalisée pour la commémoration des 150 ans du conflit.

