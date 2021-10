Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne À la (re)découverte des oiseaux près de chez nous – Samedi 23 octobre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 23 octobre à 10:30

Patrice Lucchetta, **médiateur au Muséum de Toulouse**, évoquera la **diversité des oiseaux** présents sur notre territoire, leurs modes de vie, leurs habitats et les enjeux de préservation des écosystèmes qui y sont associés. Dès 7 ans

Sur inscription

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet

2021-10-23T10:30:00 2021-10-23T12:30:00

