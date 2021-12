À la redécouverte de l’Égypte : la Carte des déserts de la Basse-Thébaïde de Claude Sicard et le Journal historique d’Henri-Joseph Redouté INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 8 mars 2022, Paris.

À la redécouverte de l’Égypte : la Carte des déserts de la Basse-Thébaïde de Claude Sicard et le Journal historique d’Henri-Joseph Redouté

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le mardi 8 mars 2022 à 18:15

« C’était jadis un pays d’admiration; c’en est un aujourd’hui à étudier » : ces quelques mots de l’Encyclopédie sur l’Égypte auraient pu être inscrits au fronton de l’expédition scientifique qui accompagne la campagne militaire lancée par le Directoire en avril 1798. Bonaparte souhaite inscrire cette expédition dans la lignée de celles de Louis Antoine Bougainville ou de Jean- François de La Pérouse. En juillet, se mêlant aux rangs de l’armée d’Orient, débarquent ainsi sur les côtes alexandrines les membres de la Commission des sciences et des arts chargée d’entreprendre l’étude systématique d’un pays qui fascine l’Europe. Parmi eux, Henri-Joseph Redouté, peintre du Muséum d’histoire naturelle, a laissé le récit – resté inédit – du périple qui le mena, en quatre années, au fil du Nil jusqu’aux confins de la Haute-Égypte, qu’avaient redécouverte au début du siècle quelques voyageurs, dont le père Claude Sicard qui en a dressé une splendide carte. **Intervenantes** Julie Garel-Grislin (BnF) et Fabienne Queyroux (BnF) _____ **À propos des Trésors de Richelieu** La Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art et l’École nationale des chartes organisent la 11e édition du cycle les Trésors de Richelieu, où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public. À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes (ENC)** **Comité scientifique** Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF) **Réservation conseillée :** [**http://bit.ly/inha_reservations**](http://bit.ly/inha_reservations) **Événement capté et retransmis en direct.**

INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris



2022-03-08T18:15:00 2022-03-08T19:30:00