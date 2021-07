A la recherche du trésor oublié Moëlan-sur-Mer, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Moëlan-sur-Mer.

A la recherche du trésor oublié 2021-07-27 – 2021-07-27 Centre art santé nature 9 landuc

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer

Jeux et participation des enfants pour une balade sensitive et ludique dans les bois. Avec nos oreilles écouter une histoire vieille comme le temps qui au fil du chemin dévoile un trésor oublié. Chacun endosse alors un costume d’elfe ou de fée et prend soin du vivant.

A vivre en famille. Dès 5 ans.

Prévoir de bonnes chaussures (minimum baskets)

+33 6 86 79 08 12

dernière mise à jour : 2021-07-15 par