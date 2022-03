À LA RECHERCHE DU TRÉSOR EN ABBAYE DE NORMANDIE Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

À LA RECHERCHE DU TRÉSOR EN ABBAYE DE NORMANDIE Fécamp, 6 août 2022, Fécamp. À LA RECHERCHE DU TRÉSOR EN ABBAYE DE NORMANDIE place des ducs Richard Abbatiale de la Sainte-Trinité Fécamp

2022-08-06 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-06 place des ducs Richard Abbatiale de la Sainte-Trinité

Fécamp Seine-Maritime Avec la Compagnie Touches d’Histoire. Venez mener l’enquête dans le Fécamp du XIIIe siècle. Depuis la conquête de l’Angleterre par Guillaume Le Conquérant, les abbayes normandes s’épanouissent, devenant des foyers religieux mais aussi des centres culturels et artistiques. C’est dans ce contexte qu’une enquête doit être menée au plein cœur du monastère afin de retrouver le trésor du Conquérant. A-t-il disparu. A-t-il été volé ? S’est-il perdu ? Qu’est-il devenu ? C’est à vous de le découvrir… Samedi 6 août à 21h

Rdv devant l’abbatiale, place des ducs Richard – 76400 FÉCAMP

Réservation obligatoire auprès du service Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96.

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans. Avec la Compagnie Touches d’Histoire. Venez mener l’enquête dans le Fécamp du XIIIe siècle. Depuis la conquête de l’Angleterre par Guillaume Le Conquérant, les abbayes normandes s’épanouissent, devenant des foyers religieux mais aussi des centres… Avec la Compagnie Touches d’Histoire. Venez mener l’enquête dans le Fécamp du XIIIe siècle. Depuis la conquête de l’Angleterre par Guillaume Le Conquérant, les abbayes normandes s’épanouissent, devenant des foyers religieux mais aussi des centres culturels et artistiques. C’est dans ce contexte qu’une enquête doit être menée au plein cœur du monastère afin de retrouver le trésor du Conquérant. A-t-il disparu. A-t-il été volé ? S’est-il perdu ? Qu’est-il devenu ? C’est à vous de le découvrir… Samedi 6 août à 21h

Rdv devant l’abbatiale, place des ducs Richard – 76400 FÉCAMP

Réservation obligatoire auprès du service Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96.

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans. place des ducs Richard Abbatiale de la Sainte-Trinité Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse place des ducs Richard Abbatiale de la Sainte-Trinité Ville Fécamp lieuville place des ducs Richard Abbatiale de la Sainte-Trinité Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

À LA RECHERCHE DU TRÉSOR EN ABBAYE DE NORMANDIE Fécamp 2022-08-06 was last modified: by À LA RECHERCHE DU TRÉSOR EN ABBAYE DE NORMANDIE Fécamp Fécamp 6 août 2022 Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime