À la recherche du trésor d’Halloween

2022-10-26 14:00:00 – 2022-12-31 17:00:00 L’Île Marie abrite un trésor caché qui n’apparaît que les jours d’Halloween. Il vous faudra résoudre énigmes et épreuves que les petits lutins farceurs du site auront placées sur le chemin. tourisme@departement18.fr +33 2 48 53 09 32 dernière mise à jour : 2022-03-16 par

