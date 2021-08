À la recherche du trésor des Cagots Villenave, 20 août 2021, Villenave.

Villenave Landes Villenave

EUR 19 Qui n’a pas un jour rêvé de jouer à Indiana Jones ? Transformez-vous en archéologue pendant 2h et lancez-vous dans une passionnante chasse au trésor en vous plongeant dans une véritable histoire du quartier. Il y a plusieurs siècles, vivait ici, à l’écart du reste du village, une communauté fort mystérieuse : les Cagots de Bezaudun. Nul ne connaît vraiment l’origine des Cagots, présents dans une grande partie de la Gascogne depuis le Moyen-Âge. Au fil des siècles certains Cagots ont constitué ici une très importante paroisse. Elle a toutefois brutalement et mystérieusement disparu au lendemain de la Révolution. Il va vous falloir résoudre une série d’énigmes et surmonter diverses épreuves.

Plus d’info : https://fb.me/e/1JugQux8p

+33 5 58 73 39 98

