À la recherche du trésor des Cagots Villenave, 4 août 2021, Villenave.

À la recherche du trésor des Cagots 2021-08-04 15:30:00 – 2021-08-04 17:30:00

Villenave Landes Villenave

Qui n’a pas un jour rêvé de jouer à Indiana Jones ? Transformez-vous en archéologue pendant 2h et lancez-vous dans une passionnante chasse au trésor en vous plongeant dans une véritable histoire du quartier. Il y a plusieurs siècles, vivait ici, à l’écart du reste du village, une communauté fort mystérieuse : les Cagots de Bezaudun. Nul ne connaît vraiment l’origine des Cagots, présents dans une grande partie de la Gascogne depuis le Moyen-Âge. On sait seulement qu’à l’instar des Intouchables indiens, ils ne pouvaient approcher les autres villageois et que seuls quelques métiers leur étaient réservés. Au fil des siècles certains Cagots ont constitué ici une très importante paroisse. Elle a toutefois brutalement et mystérieusement disparu au lendemain de la Révolution. Il va vous falloir résoudre une série d’énigmes et surmonter diverses épreuves.

Qui n’a pas un jour rêvé de jouer à Indiana Jones ? Transformez vous en archéologue pendant deux heures et lancez vous dans une passionnante chasse au trésor en vous plongeant dans une véritable histoire du quartier.

+33 5 58 73 39 98

Qui n’a pas un jour rêvé de jouer à Indiana Jones ? Transformez-vous en archéologue pendant 2h et lancez-vous dans une passionnante chasse au trésor en vous plongeant dans une véritable histoire du quartier. Il y a plusieurs siècles, vivait ici, à l’écart du reste du village, une communauté fort mystérieuse : les Cagots de Bezaudun. Nul ne connaît vraiment l’origine des Cagots, présents dans une grande partie de la Gascogne depuis le Moyen-Âge. On sait seulement qu’à l’instar des Intouchables indiens, ils ne pouvaient approcher les autres villageois et que seuls quelques métiers leur étaient réservés. Au fil des siècles certains Cagots ont constitué ici une très importante paroisse. Elle a toutefois brutalement et mystérieusement disparu au lendemain de la Révolution. Il va vous falloir résoudre une série d’énigmes et surmonter diverses épreuves.

Nisabaland

dernière mise à jour : 2021-07-31 par OT Tartas