Pour les vacances d’automne, j’emmène les enfants aux musées !Tous les jours des vacances, nous vous proposons une activité, chiche ? Plus d’une vingtaine d’activités sont proposées. De l’atelier, au livret jeux en passant par la chasse au trésor ou la création plastique chez soi, les musées d’Alès sont une ressource infinie pour occuper ses enfants et les faire apprendre en jouant.C’est dans cette optique de rendre ludique nos musées que la Maison Rouge vous propose des visites sur le mode d’une chasse au trésor pendant les vacances de la Toussaint.A la recherche du trésor de Maison Rouge : Manon et le fil d’or !Chasse au trésor en autonomie, activité libre. D’une durée moyenne entre 30 min et 1h.Grâce à ton carnet d’enquête et aux indices dispersés à l’extérieur du musée, aide Marion à retrouver le trésor de Maison Rouge, dissimulé quelque part dans le parc.Livret disponible gratuitement à l’accueil du musée.*Infos pratiques :-Rendez-vous les vendredis 29 Octobre et 05 Novembre 2021- Horaires : Toute la journée- Tarif : Livret de jeu fourni gratuitement avec le ticket d’entrée pour le musée- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 85 10 48

+33 4 66 85 10 48

