L’office du notaire, maître Hugues Mercadier, a été cambriolé cette nuit ! La seule copie du testament de Romée de Villeneuve a été dérobée. La liberté de ton père Guillaume Jouan, affranchi grâce à ce testament, est remise en question. Retrouve le testament de Romée et prouve la pleine liberté de Guillaume. Hélion et Roseline de Villeneuve t’accompagneront…. Sur chaque page, résous les énigmes puis choisis ton propre chemin en te rendant à l’une des pages proposées Bon courage et bonne quête ! Attention : dans chacun des lieux où tu te rendras, n’oublies pas de récupérer une lettre (grâce aux plaques des circuits touristiques connectés). Ces lettres te permettront de trouver la cachette du voleur

en autonomie, gratuit

