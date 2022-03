« À la recherche du temps qu’il fait » Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

**EXPOSITION Du mardi 17 mai au dimanche 22 mai 2022** Traverser les pressions, les changements de températures, les perturbations… Plus que jamais nous avons besoin d’images pour nous évader et peut-être, nous réconforter. **Juliette-Andréa Elie** a lancé, en 2020, un appel aux volontaires sur les réseaux sociaux, afin de recevoir des bulletins météorologiques décrivant en fait les humeurs du jour. En retour, elle envoyait des nuages, pour s’inspirer, pour traverser les difficultés, pour s’y confiner. C’est une maison flottante, une cabane dans le ciel, une bulle protectrice, un paysage exutoire… La scénographie à la médiathèque montrera entre autres, ce ciel collectif, cette météo des âmes humaines. **Vernissage en présence de l’artiste** Mardi 16 mai, de 18h à 19h **Conférence projetée, en présence de l’artiste** Samedi 21 mai de 16h à 18h _Tout public_

Comment faire face à ce hors-temps de confinement, repli nécessaire pour lutter contre la propagation du virus Covid ? Comment prendre de la hauteur ? Médiathèque Jean Rousselot 11 place Pierre Bérégovoy GUYANCOURT

