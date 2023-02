A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU THEATRE DE LA CONTRESCARPE, 10 février 2023, PARIS.

« Le regard de Proust est infiniment plus subtil et attentif que le nôtre. Il nous prête ce regard tout le temps que nous le lisons. Et comme les choses qu’il regarde sont les plus naturelles du monde, il nous semble sans cesse, en le lisant, que c’est en nous qu’il nous permet de voir. Par lui, tout le confus de notre être sort du chaos, prend conscience. Nous nous imaginons avoir éprouvé nous-mêmes ce détail, nous le reconnaissons, l’adoptons, et c’est notre passé que ce foisonnement vient enrichir. » ANDRÉ GIDE C’est dans l’envie de prolonger le plaisir évoqué par Gide, et de le partager, qu’est né ce spectacle autour de Marcel Proust. Les images du souvenir, choisies et assemblées selon la logique d’un puzzle merveilleux, ouvrent une porte inédite sur l’un des plus éblouissants monuments de la littérature moderne : À la recherche du temps perdu. David LEGRAS, comédien. Après une formation au conservatoire d’Avignon et aux cours Florent, il fait ses débuts dans « Hamlet” de Shakespeare, mis en scène par Patrice Chéreau. Puis il joue sous la direction de Louis Beyler, Lionel Abelanski, Jean-Paul Rouve, Thomas Le Douarec, Albert De Freitas, Walter Hotton, Virgil Tanase, Philippe Ferran, Eric-Gaston Lorvoire dans des pièces de Ford, Goldoni, Stoppard, Musset, Feydeau, Tchékhov, Jaoui-Bacri, Molière, Crébillon fils et des adaptions de Queneau, Balzac, Proust, Renoir, Saint-Exupéry, Dostoïevski. Il a également mis en scène « Mais n’te promène donc pas toute nue ! » de Feydeau, « Débrayage” de Rémi de Vos, et “On marche sur la tête !” d’après Aristophane. Depuis 2020, il joue au Théâtre de la Contrescarpe “À la recherche du temps perdu” de Marcel Proust, dans une mise en scène de Virgil Tanase. A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU EUR30.8 30.8 euros

THEATRE DE LA CONTRESCARPE PARIS 5 rue de Blainville 75005

