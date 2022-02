À la recherche du secret de Mélusine Musée de la tour aux puces Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Durant l’édition 2022 de la Nuit des Musées, une enquête sera menée au Musée de la Tour aux Puces pour trouver le secret de la mystérieuse Mélusine. Sous forme de jeu de rôle, les participants incarneront son époux, le comte de Luxembourg Sigefroid, afin de trouver pourquoi Mélusine se cache tous les samedis. Le visiteur devra découvrir et résoudre des énigmes, certaines à destination des plus jeunes et d’autres pour les adultes (reconnaissable par des pictogrammes spécifiques). Celui qui réussira à percer le secret de Mélusine sera récompensé ! Samedi 14 mai 2022 de 18h30 – 00h00 (18h30 à 21h pour les familles et de 21h à minuit pour les adultes (dernier départ à 23h))

Uniquement sur réservation par téléphone au 03 82 82 25 52 du mardi au vendredi de 14h à 18h ou par mail à l’adresse musees@mairie-thionville.fr.. Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. Pas d’accès PMR

Chaque samedi, la belle Mélusine s’enferme dans sa chambre, laissant seul son tendre époux Sigefroid. Mais que fait-elle ? Vous incarnerez Sigefroid, en quête d’indices au sein du donjon thionvillois. Musée de la tour aux puces Cour du Château BP 30352 57125 Thionville cedex Thionville Moselle

