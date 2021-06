Clermont-Ferrand Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme À la recherche du « matrimoine » Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

À travers un parcours original, la Mission Égalité des Droits vous propose de venir découvrir l’histoire des femmes qui ont fait l’histoire de Clermont-Ferrand : c’est ici qu’elles sont nées, c’est ici qu’elles ont vécu, c’est ici qu’elles ont laissé une empreinte. D’Angélique du Coudray aux obusières des Gravanches, vous découvrirez leur multiplicité et leur richesse. Dans la limite des places disponibles, port du masque obligatoire. Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme : 04 73 98 65 00. Samedi et dimanche à 14h. Patio de l’Hôtel de Ville.

Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme à partir du 14 septembre, à 10h.

