le samedi 18 septembre

Dans la **galerie du Jardin des Marais**, la conteuse viking vous livre les secrets des dieux et les mythes du grand nord en accompagnant ses incroyables légendes de sa jonglerie de cristal et d’instruments d’un autre temps (flûtes en corne, tambour Océan, Hang).

Galerie du Jardin des Marais / Spectacle pour les adultes et les enfants, à partir de 6 ans. Durée 30 min. Modalités d’accès à la représentation sous réserve des protocoles sanitaires.

La conteuse viking vous livre les secrets des dieux et les mythe du Grand Nord. La Gacilly Place de la Ferronnerie 56200 La Gacilly

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00

