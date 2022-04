À la recherche du Lézard des souches – LPO

À la recherche du Lézard des souches – LPO, 7 mai 2022, . À la recherche du Lézard des souches – LPO

2022-05-07 – 2022-05-07 Lors de cette sortie sur le plateau de l’Aubrac, venez découvrir la faune qui y réside. Armés de vos jumelles, vous observerez de nombreux oiseaux, papillons… et, pourquoi pas, le très rare Lézard des souches !

Animation sur la journée, prévoir le pique-nique.

! Inscription obligatoire (10 personnes maximum) Informations et inscriptions, Arthur Ménager

dernière mise à jour : 2022-04-27

