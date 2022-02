A la recherche du joyau bleu Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

A la recherche du joyau bleu
du samedi 5 février au dimanche 6 mars à Cité des sciences et de l'Industrie

du samedi 5 février au dimanche 6 mars à Cité des sciences et de l’Industrie

Dans une forêt entre terre et mer se cache un trésor inestimable… Partez en exploration dans la mangrove à la recherche du fameux joyau bleu ! Rencontrez les habitants et percez le mystère d’une forêt pas comme les autres.

Accès avec le billet Cité des enfants 5/12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T10:30:00;2022-02-05T12:00:00 2022-02-05T12:30:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T14:30:00;2022-02-05T16:00:00 2022-02-05T16:30:00;2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T10:30:00;2022-02-06T12:00:00 2022-02-06T12:30:00;2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T14:30:00;2022-02-06T16:00:00 2022-02-06T16:30:00;2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T10:30:00;2022-02-08T12:00:00 2022-02-08T12:30:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T14:30:00;2022-02-08T16:00:00 2022-02-08T16:30:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T10:30:00;2022-02-09T12:00:00 2022-02-09T12:30:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T14:30:00;2022-02-09T16:00:00 2022-02-09T16:30:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T10:30:00;2022-02-10T12:00:00 2022-02-10T12:30:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T14:30:00;2022-02-10T16:00:00 2022-02-10T16:30:00;2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T10:30:00;2022-02-11T12:00:00 2022-02-11T12:30:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T14:30:00;2022-02-11T16:00:00 2022-02-11T16:30:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T10:30:00;2022-02-12T12:00:00 2022-02-12T12:30:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T14:30:00;2022-02-12T16:00:00 2022-02-12T16:30:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T10:30:00;2022-02-13T12:00:00 2022-02-13T12:30:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T14:30:00;2022-02-13T16:00:00 2022-02-13T16:30:00;2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T10:30:00;2022-02-15T12:00:00 2022-02-15T12:30:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T14:30:00;2022-02-15T16:00:00 2022-02-15T16:30:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T10:30:00;2022-02-16T12:00:00 2022-02-16T12:30:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T14:30:00;2022-02-16T16:00:00 2022-02-16T16:30:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T10:30:00;2022-02-17T12:00:00 2022-02-17T12:30:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T14:30:00;2022-02-17T16:00:00 2022-02-17T16:30:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T10:30:00;2022-02-18T12:00:00 2022-02-18T12:30:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T14:30:00;2022-02-18T16:00:00 2022-02-18T16:30:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T10:30:00;2022-02-19T12:00:00 2022-02-19T12:30:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T14:30:00;2022-02-19T16:00:00 2022-02-19T16:30:00;2022-02-20T10:00:00 2022-02-20T10:30:00;2022-02-20T12:00:00 2022-02-20T12:30:00;2022-02-20T14:00:00 2022-02-20T14:30:00;2022-02-20T16:00:00 2022-02-20T16:30:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T10:30:00;2022-02-22T12:00:00 2022-02-22T12:30:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T14:30:00;2022-02-22T16:00:00 2022-02-22T16:30:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T10:30:00;2022-02-23T12:00:00 2022-02-23T12:30:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T14:30:00;2022-02-23T16:00:00 2022-02-23T16:30:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T10:30:00;2022-02-24T12:00:00 2022-02-24T12:30:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T14:30:00;2022-02-24T16:00:00 2022-02-24T16:30:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T10:30:00;2022-02-25T12:00:00 2022-02-25T12:30:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T14:30:00;2022-02-25T16:00:00 2022-02-25T16:30:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T10:30:00;2022-02-26T12:00:00 2022-02-26T12:30:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T14:30:00;2022-02-26T16:00:00 2022-02-26T16:30:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T10:30:00;2022-02-27T12:00:00 2022-02-27T12:30:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T14:30:00;2022-02-27T16:00:00 2022-02-27T16:30:00;2022-03-01T10:00:00 2022-03-01T10:30:00;2022-03-01T12:00:00 2022-03-01T12:30:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T14:30:00;2022-03-01T16:00:00 2022-03-01T16:30:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T10:30:00;2022-03-02T12:00:00 2022-03-02T12:30:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T14:30:00;2022-03-02T16:00:00 2022-03-02T16:30:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T10:30:00;2022-03-03T12:00:00 2022-03-03T12:30:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T14:30:00;2022-03-03T16:00:00 2022-03-03T16:30:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T10:30:00;2022-03-04T12:00:00 2022-03-04T12:30:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T14:30:00;2022-03-04T16:00:00 2022-03-04T16:30:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T10:30:00;2022-03-05T12:00:00 2022-03-05T12:30:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T14:30:00;2022-03-05T16:00:00 2022-03-05T16:30:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T10:30:00;2022-03-06T12:00:00 2022-03-06T12:30:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T14:30:00;2022-03-06T16:00:00 2022-03-06T16:30:00

