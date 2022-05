À la recherche du Grenome au marais du Conseiller. Réservation obligatoire Le Verdon-sur-Mer, 18 juin 2022, Le Verdon-sur-Mer.

À la recherche du Grenome au marais du Conseiller. Réservation obligatoire CPIE Médoc 15 bis route de Soulac Le Verdon-sur-Mer

2022-06-18 19:00:00 – 2022-06-18 21:00:00 CPIE Médoc 15 bis route de Soulac

Le Verdon-sur-Mer Gironde Le Verdon-sur-Mer

EUR Avez-vous dit Grenome ?!

Il y a quelque temps, les membres du G.R.A.V.E (Groupe de Recherche Amateur sur la Vie dans l’Estuaire) nous ont contactés pour avoir des informations sur le grenome, animal discret vivant dans les marais. Où est-il apparu ? Pourquoi a-t-il quitté le grand fleuve ? Comment survit-il entre canaux et marais ? Le CPIE n’en ayant jamais entendu parler, les membres du GRAVE répondront à toutes les questions que vous ne vous posez pas encore, et nous aideront à déceler des indices de sa présence dans nos paysages. Et avec un peu de chance…

+33 5 56 09 65 57

