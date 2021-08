Bordeaux Pont Chaban Delmas Bordeaux, Gironde A la recherche du Gobemouche noir Pont Chaban Delmas Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Pont Chaban Delmas, le samedi 9 octobre à 14:30

A la recherche du Gobemouche noir ——————————— De passage dans le sud de la France pour rejoindre les contrées hivernales d’Afrique, ce petit insectivore profite du réseau hydrographique pour se déplacer et se ravitailler avant son long périple. Il a été signalé dans le quartier de Bastide. En parcourant les berges de la rive droite, nous apprécierons les différentes étapes d’une urbanisation qui tente de concilier densification et préservation de la nature. **Rdv au pied du pont Chaban-Delmas côté rive droite.**

5€ (gratuit pour les étudiants, enfants de moins de 10 ans, demandeurs d’emplois)

L’association Pétronille et la Ligue de Protection des Oiseaux Aquitaine vous proposent une lecture du paysage urbain en lien avec la biodiversité. Pont Chaban Delmas Quai de Brazza Bordeaux La Bastide Gironde

2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T16:00:00

