2022-07-19 14:00:00 – 2022-07-19 17:00:00

Plus gros rongeur d'Europe, le castor est de retour le long de nos rivières! Discret et nocturne, il ne sa laisse ourtant pas facilement observer. Quelques indices nous laissent tout de même deviner sa présence que vous partirez découvrir lors d'in parcours surprenant!

