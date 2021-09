Charenton-du-Cher Abbaye Notre-Dame de Bellavaux Charenton-du-Cher, Cher A la recherche du bourg médiéval Abbaye Notre-Dame de Bellavaux Charenton-du-Cher Catégories d’évènement: Charenton-du-Cher

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye Notre-Dame de Bellavaux Groupe limité à une vingtaine de personnes – Parking : place de la poterne, fléchage jusqu’au Narthex ou une présentation générale de la cité précédera la balade touristique

Circuit pédestre – départ du narthex de l’abbatiale, pont sur la Marmande, vieille rue commerçante, église, explication du système défensif du château fort transformé en bourg, maisons anciennes… Abbaye Notre-Dame de Bellavaux 18210 Charenton-du-Cher Charenton-du-Cher Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

