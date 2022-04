À la recherche du bisou magique Marseille 5e Arrondissement, 16 juin 2022, Marseille 5e Arrondissement.

À la recherche du bisou magique Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

2022-06-16 10:00:00 – 2022-06-16 Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

7 7 Petite Lucie voudrait bien savoir qui se cache derrière le bisou magique…



Le bisous magique, c’est le bisou qui fait du bien quand on a du chagrin, qui rassure quand on a peur. Petite Lucie part à sa recherche.



Un voyage en musique et en tendresse au pays des sensations.



Par la Cie Croch et Tryolé

Un voyage en musique et en tendresse au pays des sensations. Rendez-vous au Divadlo Théâtre les 23 et 25 juin.

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Le+blues+de+Lisette_7833.html

Petite Lucie voudrait bien savoir qui se cache derrière le bisou magique…



Le bisous magique, c’est le bisou qui fait du bien quand on a du chagrin, qui rassure quand on a peur. Petite Lucie part à sa recherche.



Un voyage en musique et en tendresse au pays des sensations.



Par la Cie Croch et Tryolé

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-07 par