Noisy-le-Grand RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis À la recherche d’indices pour reconnaître arbres et arbustes RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’évènement: Noisy-le-Grand

Seine-Saint-Denis

À la recherche d’indices pour reconnaître arbres et arbustes RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14, 12 décembre 2021, Noisy-le-Grand. À la recherche d’indices pour reconnaître arbres et arbustes

RDV devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, le dimanche 12 décembre à 14:30

Retrouvez-nous pour une activité ludique au Bois Saint-Martin ! Au cours d’une balade en forêt, en lisière et en milieu ouvert, vous apprendrez à identifier et à (re)connaître les arbres et les arbustes les plus communs. Le but ? Les cotoyer avec respect et mesurer l’importance de leur rôle écologique dans le milieu observé. Matériel prêté sur place : loupes et contenants. Une activité ludique pour apprendre à identifier les arbres et les arbustes les plus communs présents sur le site. RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T14:30:00 2021-12-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis Autres Lieu RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Adresse Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Ville Noisy-le-Grand lieuville RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand