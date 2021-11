Auxerre Auxerre Auxerre, Yonne A la recherche des traditions de Noël Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

A la recherche des traditions de Noël Auxerre, 18 décembre 2021, Auxerre. A la recherche des traditions de Noël Office de tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

2021-12-18 – 2021-12-18 Office de tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville

Auxerre Yonne Auxerre 12.5 12.5 EUR A la tombée de nuit, laissez-vous guider dans le centre historique d'Auxerre… Les ruelles pavées, bordées de maisons à pans de bois hautes en couleurs, seront parées de leurs plus belles lumières. La ville devient alors le lieu idéal pour découvrir les traditions et coutumes de Noël. La visite sera suivie d'une dégustation de spécialités locales. info@ot-auxerre.fr +33 3 86 52 06 19

