Bergesserin 71250 30 30 EUR Les animaux qu’ils soient grands ou minuscules sont partout autour de nous… Au-delà des simples empreintes, bien connues du grand public, les animaux laissent bien d’autres indices de leur présence dans leur environnement.

Une fois les sens aiguisés et quelques notions en tête, il devient assez facile de repérer leur passage, les restes de leurs repas ou le marquage des limites de leur territoire… Sortie encadrée par Nathanaël VETTER, biologiste-écologue de formation, Accompagnateur en Moyenne Montagne et naturaliste local.

