A la recherche des traces et indices d’animaux Bergesserin Bergesserin Catégories d’évènement: Bergesserin

Saône-et-Loire

A la recherche des traces et indices d’animaux Bergesserin, 27 avril 2022, Bergesserin. A la recherche des traces et indices d’animaux Parc Acro’Bath 377 route du 4e Bataillon de Choc Bergesserin

2022-04-27 – 2022-04-27 Parc Acro’Bath 377 route du 4e Bataillon de Choc

Bergesserin Saône-et-Loire Bergesserin 12 12 EUR Les animaux qu’ils soient grands ou minuscules sont partout autour de nous… Au-delà des simples empreintes, les animaux laissent bien d’autres indices de leur présence dans leur environnement. Une fois les sens aiguisés et quelques notions en tête, il devient assez facile de repérer leur passage, les restes de leurs repas ou le marquage des limites de leur territoire… Un vrai jeu de piste à vivre en famille !

Encadrée par Nathanaël Vetter, biologiste accompagnateur moyenne montagne. Tous publics.

Réservation au 06 78 71 33 18. +33 3 85 50 87 14 http://www.acrobath.com/ Les animaux qu’ils soient grands ou minuscules sont partout autour de nous… Au-delà des simples empreintes, les animaux laissent bien d’autres indices de leur présence dans leur environnement. Une fois les sens aiguisés et quelques notions en tête, il devient assez facile de repérer leur passage, les restes de leurs repas ou le marquage des limites de leur territoire… Un vrai jeu de piste à vivre en famille !

Encadrée par Nathanaël Vetter, biologiste accompagnateur moyenne montagne. Tous publics.

Réservation au 06 78 71 33 18. Parc Acro’Bath 377 route du 4e Bataillon de Choc Bergesserin

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bergesserin, Saône-et-Loire Autres Lieu Bergesserin Adresse Parc Acro'Bath 377 route du 4e Bataillon de Choc Ville Bergesserin lieuville Parc Acro'Bath 377 route du 4e Bataillon de Choc Bergesserin Departement Saône-et-Loire

Bergesserin Bergesserin Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergesserin/

A la recherche des traces et indices d’animaux Bergesserin 2022-04-27 was last modified: by A la recherche des traces et indices d’animaux Bergesserin Bergesserin 27 avril 2022 Bergesserin Saône-et-Loire

Bergesserin Saône-et-Loire