Bordeaux et son vin sont si intimement liés que leurs noms se confondent…Un phénomène rare en France et dans le monde qui témoigne à travers l’histoire du succès de sa culture et de son commerce.

La richesse de Bordeaux s’est inscrite dans la pierre, la ville et son fleuve. Pas de célébration triomphale dédiée à Bacchus ou au célèbre breuvage…

Aujourd’hui, à l’exception de caves et bars à vins, l’âme du vin ne s’impose pas au regard du promeneur mais se suggère. Ce paradoxe n’est qu’une apparence…

Derrière l’élégance discrète de l’architecture de ses quartiers se montrent en filigrane les allusions au monde merveilleux du vin !

En suivant cet itinéraire et ses chemins de de traverses, c’est tout un univers qui va combler votre soif de curiosité !

