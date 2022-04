A la recherche des Pulsatilles rouges Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

A la recherche des Pulsatilles rouges Dieulefit, 21 avril 2022, Dieulefit. A la recherche des Pulsatilles rouges RV à l’entrée d’Huttopia Montagne Saint-Maurice Dieulefit

2022-04-21 – 2022-04-21 RV à l’entrée d’Huttopia Montagne Saint-Maurice

Dieulefit Drôme La mairie de Dieulefit organise une sortie botanique pour découvrir la fleur emblématique de la montagne Saint-Maurice, qui est également une espèce protégée sur la Liste rouge de la région AuRA. saint-maurice@mairie-dieulefit.fr +33 4 75 46 96 80 RV à l’entrée d’Huttopia Montagne Saint-Maurice Dieulefit

