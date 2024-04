À la recherche des petites bêtes des zones humides – Sortie nature enfants Quartier Petit-Port Nantes, jeudi 2 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-02 10:30 – 12:00

Gratuit : non Enfant accompagné : 10 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Participez à une pêche aux invertébrés aquatiques, avec vos enfants ! Bottes obligatoires pour une séance de patouille et d’observation d’étranges créatures. Vous allez être surpris ! Jeune public, à partir de 4 ans Durée : 1h30 Balade proposée par « Entourée par la nature »

Quartier Petit-Port Nantes Nord Nantes 44300