La Fontaine-Saint-Martin Sarthe La Fontaine-Saint-Martin Une animation pour partir à la découverte des différentes espèces de papillons de nuit. Après une présentation des espèces présentent en Sarthe, vous partirez à leur recherche afin d’apprendre à les observer et à les identifier. Animation pour toute la famille, proposée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communautaire du Pays fléchois. Partez à la découverte des papillons de nuit qui peuplent la commune de la Fontaine-Saint-Martin https://cpie72.fr/ Une animation pour partir à la découverte des différentes espèces de papillons de nuit. Après une présentation des espèces présentent en Sarthe, vous partirez à leur recherche afin d’apprendre à les observer et à les identifier. Animation pour toute la famille, proposée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communautaire du Pays fléchois. dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d'évènement: La Fontaine-Saint-Martin, Sarthe