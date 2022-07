« A la recherche des Oréades » de Renée Armesto

2022-09-01 – 2022-09-30 « La plupart du temps, les Oréades, discrètes nymphes des forêts et des montagnes aiment à se dissimuler sous les frondaisons ou dans quelque anfractuosité de roches. Pourtant, parfois, l'espace d'un instant, leur présence furtive sublime sous-bois, cascades, sommets enneigés ou brumes mystérieuses. Ce sont ces instants de grâce que j'essaie de capturer avant qu'ils ne s'évanouissent,… » Renée Armesto

