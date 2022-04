A la recherche des oiseaux nordiques

Carrefour des migrations, la baie accueille des dizaines de milliers d’oiseaux hivernants, parmi lesquels des espèces emblématiques : bruant lapon, bruant des neiges, bécasseau maubèche, hibou des marais et bien d’autres. A la recherche des oiseaux nordiques…

