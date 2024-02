À la recherche des mammifères forestiers Leuglay, mercredi 28 février 2024.

À la recherche des mammifères forestiers Leuglay Côte-d’Or

Randonnée tout public pour tenter d’apercevoir et dénicher les traces et indices

de la présence de cette faune sauvage inféodée au Parc national de forêts.

Frottis de chevreuils, housures, laissées…

Animée par la Maison de la forêt

Gratuit, sur inscription via le formulaire suivant https://www.forets-parcnational.fr/…/inscription-une…

Ou par mail à evenements@forets-parcnational.fr

Ou par téléphone ou 06 74 23 30 91 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

Leuglay 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté evenements@forets-parcnational.fr

L’événement À la recherche des mammifères forestiers Leuglay a été mis à jour le 2024-02-19 par COORDINATION CÔTE-D’OR