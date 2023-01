À la recherche des insectes Wissembourg Wissembourg Office de tourisme de l'Alsace Verte Wissembourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Wissembourg 0 EUR Dans un coin de verdure, à l’orée des bois ou aux abords d’un petit point d’eau, le monde des insectes s’offre à celles et ceux qui prennent le temps de regarder derrière les brins d’herbe. Alors venez prendre ce temps, écouter le bruissement des ailes et guetter les indices qui nous révèleront l’existence de ces discrets voisins. Dans un coin de verdure, à l’orée des bois ou aux abords d’un petit point d’eau, le monde des insectes s’offre à celles et ceux qui prennent le temps de regarder derrière les brins d’herbe. Prévoir une tenue adéquate. Sur inscription avant le 09/06, 17h. +33 3 88 86 51 67 Wissembourg

