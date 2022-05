À la recherche des insectes de La Roche-Jagu, 11 juin 2022, .

À la recherche des insectes de La Roche-Jagu

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-04 17:00:00

Par Anne Le Ralec, entomologiste, Agrocampus Ouest, Rennes, commissaire scientifique de l’exposition Anima (ex) Musica & Franck Duval, technicien de recherche INRAE. Les insectes, et plus largement les arthropodes, constituent une part énorme de la biodiversité animale terrestre. Certains, comme les papillons ou les araignées sur leur toile, s’observent facilement. D’autres, plus petits et plus discrets, doivent être recherchés par différents moyens, dans le sol ou la végétation. L’atelier se propose d’explorer cette diversité par différentes méthodes (observations directes, récoltes, piégeages, extractions) au sein de différents milieux du jardin du Domaine de la Roche-Jagu. Des observations en salle à l’aide de loupes binoculaires permettront d’identifier les principaux groupes présents et leurs fonctions au sein de l’écosystème.

