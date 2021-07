Bousse Bousse Bousse, Sarthe À LA RECHERCHE DES HIRONDELLES À BOUSSE Bousse Bousse Catégories d’évènement: Bousse

Sarthe

À LA RECHERCHE DES HIRONDELLES À BOUSSE Bousse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bousse. À LA RECHERCHE DES HIRONDELLES À BOUSSE 2021-07-03 – 2021-07-03

Bousse Sarthe Bousse Après une présentation des espèces présentent en Sarthe, nous vous proposerons une sortie d'observation sur la commune de Bousse, à la rencontre de ces grandes migratrices. Animation proposée dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité communautaire en Pays fléchois Une animation pour partir à la découverte des différentes espèces d'hirondelles, leur habitat, les méthodes pour préserver les nids, leur mode de vie et les menaces qui pèsent sur elles.

