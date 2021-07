Arthezé Arthezé Arthezé, Sarthe A LA RECHERCHE DES CHAUVES-SOURIS ! Arthezé Arthezé Catégories d’évènement: Arthezé

Sarthe

A LA RECHERCHE DES CHAUVES-SOURIS ! Arthezé, 6 août 2021-6 août 2021, Arthezé. A LA RECHERCHE DES CHAUVES-SOURIS ! 2021-08-06 – 2021-08-06

Arthezé Sarthe Arthezé Au cours de cette soirée, les participants s’aventureront dans les rues de la commune à la rencontre des chauves-souris pour découvrir leur habitat et leur mode de vie si particulier. Vous pourrez également les écouter grâce à la Batbox, appareil qui capte les ultrasons émis par les chauves-souris et les transforment en sons ! Partez à la découverte des demoiselles de la nuit sur la commune d’Arthezé Au cours de cette soirée, les participants s’aventureront dans les rues de la commune à la rencontre des chauves-souris pour découvrir leur habitat et leur mode de vie si particulier. Vous pourrez également les écouter grâce à la Batbox, appareil qui capte les ultrasons émis par les chauves-souris et les transforment en sons ! dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Arthezé, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Arthezé Adresse Ville Arthezé lieuville 47.78803#-0.11798