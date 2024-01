A LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS – DES CANARDS THEATRE DE L’ATELIER Paris, mardi 4 juin 2024.

Seul en scène et sur fond de Power Point, Frédéric Ferrer explore des sujets aussi farfelus qu’insolites autour de la préoccupation majeure de notre époque : le changement climatique !Dans son cycle artistique de cartographies théâtrales, Atlas de l’Anthropocène, le metteur en scène, comédien mais aussi géographe de formation, décortique avec érudition et humour le fruit de ses enquêtes sur des territoires absolument inattendus.De et avec Frédéric Ferrer

Tarif : 17.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-06-04 à 19:00

THEATRE DE L’ATELIER 1 Place Charles Dullin 75018 Paris 75