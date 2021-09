“A la recherche des biquets perdus” par Huile d’Olive et Beurre Salé Montier-en-Der (52 220), 14 octobre 2021, Châteaulin.

Montier-en-Der (52 220), le jeudi 14 octobre à 17:30

_Debora Di Gilio et Fabienne Morel forment le savoureux duo “Huile d’olive & Beurre salé”. Les deux conteuses – la première est italienne et la deuxième bretonne – revisitent les grands contes classiques à travers de nombreuses versions traditionnelles. Leur verve, leur inventivité et leur sens du rythme concourent à une alchimie détonante qui séduit petits et grands._ “A la recherche des biquets perdus” ———————————– Un soir, une maman chèvre découvre que ses petits biquets, restés seuls à la maison, ont disparu. Elle part à leur recherche et, sur son chemin, elle rencontre une poule, une chatte, une chienne et une vache… Deux contes classiques ont inspiré ce spectacle : « La chèvre et les sept chevreaux » et « Les musiciens de Brême ». Cette fois encore, les conteuses ont choisi leurs ingrédients parmi les produits de leurs terroirs : l’Italie et la Bretagne. Un spectacle de contes traditionnels à deux voix qui a la saveur des dessins animés : drôle, musical et assaisonné à la langue italienne.

Gratuit / Réservation auprès de la Médiathèque de Montier-en-Der

Spectacle Jeune Public

Montier-en-Der (52 220) Halle au Blé



