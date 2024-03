A LA RECHERCHE DES APPRENTIS MAGICIENS CONFIDENTIEL THEATRE – SORGUES Sorgues, dimanche 14 avril 2024.

Benjamin Lycan va parcourir le monde à la recherche du petit magicien qui sommeille en vous !Comédie magique et familiale à partir de 4 ans.Les enfants d’aujourd’hui sont de moins en moins rêveurs et ne croient plus en la véritable magie. La Warwich Magic School n’a plus assez de candidats et va être obligée de fermer ses portes. Quand Benjamin Lycan, un jeune magicien diplômé, apprend cela, il ne peut se résoudre à voir son école disparaître . Il va alors parcourir le monde à la recherche des nouveaux apprentis magiciens !Théâtre, magie et participation des enfants.

Tarif : 9.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-04-14 à 11:00

CONFIDENTIEL THEATRE – SORGUES 135 AVENUE LOUIS PASTEUR 84700 Sorgues 84