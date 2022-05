A LA RECHERCHE DES ANIMAUX FANTASTIQUES…

2022-08-23 15:00:00 – 2022-08-23 Des animaux fantastiques et de petits monstres ont disparu du vieux grimoire. Sauras-tu les retrouver ?

Viens mener l’enquête dans le quartier historique. LES DATES : Mardi 23 août à 15h

Jeudi 3 novembre à 15h Rdv Maison du Patrimoine,10 rue des forts – 76400 FECAMP

