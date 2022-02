A la recherche des abeilles sauvages MESQUER Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

A la recherche des abeilles sauvages MESQUER, 4 mai 2022, Mesquer. A la recherche des abeilles sauvages

MESQUER, le mercredi 4 mai à 14:00

Plus de 300 espèces d’abeilles sont recensées dans le département. Au printemps, certaines d’entre elles s’activent pour construire leur nid, collecter pollen et nectar dans les fleurs et nourrir leurs larves. Venez découvrir sur le terrain les différentes facettes de ces comportements ! Animé par Violette Le Féon, entomologiste indépendante et auto-entrepreneur.

Gratuit, sur inscription

Parc naturel régional de Brière – Pays de la Loire Grandeur Nature MESQUER MESQUER Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu MESQUER Adresse MESQUER Ville Mesquer lieuville MESQUER Mesquer Departement Loire-Atlantique

MESQUER Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

A la recherche des abeilles sauvages MESQUER 2022-05-04 was last modified: by A la recherche des abeilles sauvages MESQUER MESQUER 4 mai 2022 Mesquer MESQUER Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique