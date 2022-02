A la recherche de son propre clown Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

A la recherche de son propre clown Périgueux, 12 février 2022, Périgueux. A la recherche de son propre clown Périgueux

2022-02-12 – 2022-02-13

Périgueux Dordogne Samedi 12 et dimanche 13 Février 10h – 17h* Stage Clown Ce stage est proposé par l’association Des Boules Aux Nez Il est animé par Béatriz Ortez, artiste professionelle, Clown à l’hopital depuis 2006. A partir de soi, de ses propres possibilités, ses caractéristiques, son physique, sa voix…

Nous allons chercher la partie la plus naïve et sincère qui habite en vous.

L’ETAT CLOWN Un jeu qui développe l’aspect enfantin, l’écoute, l’innocence, la mise en évidence des faiblesses, les émotions, sera le moyen pour arriver à la rencontre de cet état clownesque. Tarif: 70€ (+10e d’adhésion à l’association Des Boules Aux Nez) Réservation indispensable:

Theatre-etc@wanadoo.fr / 05 53 35 20 93

Périgueux

