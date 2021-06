DIALAN SUR CHAÎNE Parking juste avant celui du zoo Dialan sur Chaîne A la recherche de petites bêtes Parking juste avant celui du zoo DIALAN SUR CHAÎNE Catégorie d’évènement: Dialan sur Chaîne

Votre mission si vous l’acceptez, sera de retrouver un maximum d’individus correspondant à ces critères : Signes particuliers : saute, vole et possède des antennes. Lieu de recherche : au milieu des grandes herbes de la lande. Matériel fourni : boites loupe, filets à papillon et livres de reconnaissance. Informateur : répond au surnom de Madame Voitou. (1km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T16:00:00 2021-08-11T18:00:00

