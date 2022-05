À la recherche de Petit ours Bfm Centre-ville,Espace Jeunesse Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du lundi 16 mai au samedi 11 juin à Bfm Centre-ville, Espace Jeunesse

Mais où est passé Petit ours ? Benjamin Chaud nous entraîne à sa recherche au fil des images avec Papa ours. De l’opéra au cirque, en passant par la plage, il nous invite à nous amuser en plongeant dans l’observation des illustrations. L’exposition permet d’explorer des thèmes très divers comme l’amour, le cirque, la fête, l’opéra, la tendresse, les vacances… À vous de jouer et de le retrouver ! [[https://bfm.limoges.fr/evenement/la-recherche-de-petit-ours](https://bfm.limoges.fr/evenement/la-recherche-de-petit-ours)](https://bfm.limoges.fr/evenement/la-recherche-de-petit-ours)

Accès libre

EXPOSITION de Benjamin Chaud Bfm Centre-ville,Espace Jeunesse place aimé césaire limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

